Справороссы хотят отменить трехдневное голосование

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования. С инициативой выступила «Справедливая Россия».

«В целях повышения уровня доверия граждан к реализации избирательных процедур, открытости, честности и объективности избирательного процесса, настоящим проектом федерального закона предлагается признать утратившим силу положения федерального закона от 31 июля 2020 г. N 267-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“ в целях неприменения его положений в рамках будущих выборов», — говорится в тексте законопроекта.

Как отмечают авторы инициативы, реализация трехдневного голосования в ходе выборов 11-13 сентября 2020 года была обусловлена распространением новой коронавирусной инфекции.

«Одновременно с этим реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения», — считают справороссы.

По материалам «ТАСС».