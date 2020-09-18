Прокуратура проверит информацию о резком росте цен на продукты

Прокуратура по поручению генерального прокурора Игоря Краснова поверит информацию о резком росте цен на продовольственную продукцию.

«Прокурорам субъектов РФ дано поручение во взаимодействии с антимонопольными органами организовать дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности.

В ведомстве сообщили, что Генпрокуратурой были проанализированы размещенные в СМИ сведения о резком росте цен на ряд продовольственных товаров, в частности, на гречку и пшено, что свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций.