В Москве не будут снова вводить пропуска из-за коронавируса

В Москве не будут снова вводить пропуска из-за роста случаев COVID-19, утверждают власти.

Незначительный, но стабильный рост заболеваемости коронавирусом в Москве не приведет к введению новых масштабных ограничительных мер, сообщил «Интерфаксу» источник в городской администрации.

Ранее в соцсетях появилась информация, что с 20 сентября в Москве будут введены дополнительные коронавирусные ограничения, а уведомления об этом получили работники бюджетных и коммерческих организаций.

«Мы фиксируем стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в Москве может вырасти до 1500 в сутки, но это ожидаемое явление», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подъем заболеваемости объясняется началом учебного года, возвращением горожан из отпусков, рядом других факторов.

Он подчеркнул, что некоторое увеличение числа заболевших «не станет поводом для введения в Москве новых масштабных карантинных мер — закрывать экономику и вводить цифровые пропуска не планируется».

Источник «Интерфакса» в федеральном правительстве подтвердил эту информацию. По его словам, ситуация в России с коронавирусом «является контролируемой».