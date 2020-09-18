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Суд взыскал 289,5 млрд рублей с бывших руководителей банка "Открытие"

Арбитражный суд Москвы взыскал более 289,5 миллиарда рублей убытков с бывших руководителей,банка "Открытие", сообщили РИА Новости.

Это рекордный в России по размеру требований иск о взыскании убытков с контролирующих лиц кредитной организации, удовлетворенный судом.

Денежные средства должны солидарно выплатить ответчики — экс-предправления банка Евгений Данкевич, экс-президент Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывший член правления банка Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг". В отношении еще одного ответчика — экс-члена правления Елены Будник — в удовлетворении исковых требований отказано. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

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