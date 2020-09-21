Расширен перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС

Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от НДС.

Соответствующее Постановление Правительства № 1480 от 18.09.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъемниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения.

При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи.

Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах.