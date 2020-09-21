ЦБ разрабатывает собственное приложение для Системы быстрых платежей

Центробанк заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова на международном форуме KAZAN DIGITAL WEEK — 2020.

«Мы продолжаем развитие СБП, в ближайшее время [будет] разработано специальное приложение для СБП, которое будет прежде всего востребовано именно бизнесом», — цитирует Скоробогатову ТАСС.

По словам Скоробогатовой, приложение будет направлено прежде всего на снижение издержек для бизнеса. Деталей работы приложения зампредседателя Центробанка не раскрыла.

Что такое Система быстрых платежей