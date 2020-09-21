ФАС обязала Booking прекратить требовать от отелей гарантии лучшей цены

ФАС России выдала ООО «Booking.com B.V.» второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, дело в отношении компании было возбуждено на основании обращения «Опоры России».

Агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей.

К примеру, если отель заключал договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров.

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Ведомство пришло к выводу, что таким образом, Booking.com, занимающий доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах и других средствах размещения, навязывал заведомо невыгодные условия договора.

Из-за этого гостиницы и отели лишались возможности устанавливать цену на свои услуги в различных каналах продаж ниже, чем на Booking.com.

«В долгосрочной перспективе исполнение предупреждения и отмена паритета должны положительно сказаться не только на гостиницах, но и на потребителях гостиничных услуг, а также на других агрегаторах, которые недавно зашли на этот рынок или только собираются это сделать», — отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

Предупреждение надлежит исполнить до 18 октября. Неисполнение предупреждения ФАС влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.