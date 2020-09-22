Компания не ведет деятельность по основному коду ОКВЭД, но может получить по нему льготу из-за коронавируса

Компания получила из налоговой сообщение о возможности применения тарифа по страховым взносам 0 процентов. Организация относится к субъектам малого предпринимательства, а ее основной вид деятельности — к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.

Однако в этом году организация не вела вид деятельности, который заявлен как основной. Фактический же вид деятельности, от которого организация получает доходы, не относится к пострадавшим. Можно ли в такой ситуации применять нулевой тариф по взносам? Ответ на этот вопрос дала газете УНП Северо-Запад начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС Санкт-Петербурга Марина Спиридонова.

Компания может применять нулевую ставку по взносам во втором квартале, потому что ею соблюдены все условия — она есть в реестре МСП и основной вид деятельности, заявленный в ЕГРЮЛ, указан в Постановлении Правительства № 434 от 03.04.2020 г. А других критериев для применения ставки 0% нет.