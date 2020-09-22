Ветераны боевых действий получат льготу по налогу на имущество в беззаявительном порядке

Беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по налогу на имущество физлиц распространят на ветеранов боевых действий.

Речь идет о следующих категориях граждан:

участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий.

Такая норма заложена в законопроекте № 1022670-7, который содержит поправки в НК в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.