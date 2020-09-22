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Чтобы оформить банковскую гарантию в Сбербанке, теперь не надо открывать там счет

Для участников госзакупок расширены возможности получения банковских гарантий в Сбербанке.

Используя алгоритмы больших данных, банк установил предодобренные лимиты на гарантии для организаций, не пользующихся расчётно-кассовым обслуживанием в Сбербанке.

Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, чтобы оформить гарантию, достаточно сформировать заявку и подписать её электронно-цифровой подписью в личном кабинете на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

Оформление гарантии осуществляется онлайн и занимает не более трех часов, обещают в банке.

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