Чего боятся российские предприниматели. Спойлер: налоговая не на первом месте

Большинство российских предпринимателей (61% опрошенных) испытывают страх неопределенности, связанной с будущим их предприятия.

В числе наиболее распространенных опасений, в частности, возможное ослабление рубля и падение спроса, свидетельствуют результаты исследования разработчика программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан», с ним ознакомился ТАСС. Опрос проводился среди 1 376 руководителей и собственников предприятий малого и среднего бизнеса.

Значительного ослабления рубля опасаются более половины респондентов (52%) и лишь 2% признались, что это сыграет на руку их бизнесу. Репутационных проблем боятся 27% участников исследования, 34% ответили, что знают, как реагировать на негатив в случае его возникновения, а 38% рассказали, что имидж их компании чист.

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71% российских предпринимателей и руководителей опасаются падения спроса со стороны потенциальных клиентов. При этом 12% респондентов рассказали, что не боятся этого, так как готовы сменить профиль своего бизнеса.

36% участников исследования заявили, что опасаются возможного банкротства, 43% не боятся проблем с долгами, так как их компании не испытывают проблем с финансами. Почти каждый третий респондент ответил, что испытывает беспокойство из-за вероятности не рассчитаться по кредитам или другим долгам, при этом 20% рассказали, что не опасаются подобных проблем, поскольку прежде уже с ними сталкивались, но сумели рассчитаться с долгами.

Более трети (38%) опрошенных признались, что боятся законодательных изменений, которые могут негативно повлиять на их бизнес. Подстраиваться под новые законы, регулирующие бизнес, готовы 45% респондентов, 8% рассказали, что не боятся правовых нововведений, поскольку знают способы, как избежать возможных проблем.