Мебельные магазины нельзя размещать в новых жилых домах. Но в старых можно не закрывать

Магазины по торговле мебелью нельзя размещать на технических этажах жилых новостроек, а мебельные магазины, которые находились ранее в построенных домах, продолжат работать.

Согласно своду правил, в жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятиям торговли типа «Мебель» по ГОСТ № 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли».

«Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические», — говорится в своде правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

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Запрет не касается магазинов и дизайн-студий, которые оформляют заказы на мебель, но сами не хранят ее, обращает внимание ТАСС.

«В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться как и прежде положениями ч. 4 ст. 4 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», — говорится в документе. Таким образом, мебельные магазины, находившиеся ранее в жилых домах, продолжат работу.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.