Ставку по ипотеке могут снизить, если ЦБ снизит ключевую ставку

Глава Сбербанка Греф допустил дальнейшее снижение ставок по ипотеке в том случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.

«Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, все-таки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться еще», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

Также он считает, что льготная ипотека по ставке 6,5% долго продолжаться не может, и в итоге она закончится.

Кстати говоря, ЦБ на последнем заседании принял решение ключевую ставку не менять, оставив на уровне 4,25%.

По материалам «ТАСС».