Издательствам разрешат списывать в расходы до 30% стоимости нереализованной продукции

Законопроект о поддержке организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию, был принят Госдумой во втором чтении. Третье чтение запланировано на среду, 23 сентября.

После вступления в силу закона, до 30% стоимости тиража книг и периодики может быть отнесено к прочим расходам на производство. Издатели смогут списывать в уменьшение налога на прибыль бракованную, утратившую товарный вид, а также нереализованную продукцию.

Действующая редакция Налогового кодекса РФ предусматривает льготу на списание до 10% тиража, при этом реальный показатель возврата печатной продукции в 2019 году составил в среднем 40% от тиража, указано в пояснительной записке к законопроекту.