Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡ Навального выписали из стационара клиники Charite

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite. Врачи считают возможным полное выздоровление политика.

Полный текст заявления клиники «Шарите» о состоянии Алексея Навального:

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в госпитале "Шарите", выписан из стационара. Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже».

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама