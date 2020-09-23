⚡ Навального выписали из стационара клиники Charite

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite. Врачи считают возможным полное выздоровление политика.
Полный текст заявления клиники «Шарите» о состоянии Алексея Навального:
«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в госпитале "Шарите", выписан из стационара. Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже».