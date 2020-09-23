Реестр малых и средних предприятий будут обновлять ежемесячно

На прошедшем сегодня заседании Правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что продолжается усовершенствование условий помощи малому и среднему бизнесу.

Из его слов следует, что в скором времени появится законопроект который меняет два федеральных закона и корректирует правила формирования реестра субъектов МСП. Этот реестр будет обновляться не раз в год, а каждый месяц.

По его мнению, это поможет точнее настроить систему государственной поддержки. А сами предприятия смогут быстрее восстановить свои права, если по каким-либо причинам временно выпадут из реестра — им не придётся ждать целый год.