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ФНС отчиталась о сборах налогов за восемь месяцев. Налогов собрали меньше, а взносов больше

ФНС подвела итоги работы службы за восемь месяцев, сообщает пресс-служба налогового ведомства. Заседание коллегии прошло в режиме видеоконференции.

Глава службы Даниил Егоров, открывая заседание, заявил, что несмотря на ряд ограничений, динамика поступлений налогов сохранилась на соответствующем уровне.

Одновременно с постепенной отменой ограничительных мер и восстановлением бизнес-активности начал постепенно сокращаться разрыв между динамикой поступлений текущего и прошлого годов. По итогам января-августа поступления в консолидированный бюджет снизились на 12 % и составили 13,2 трлн рублей, тогда как в июне и августе — на 17 и 14 % соответственно. Поступления в федеральный бюджет составили 5,36 трлн рублей.

Поступления администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет за восемь месяцев 2020 года составили:

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  • налог на прибыль — 2,7 трлн рублей,
  • НДС — 2,6 трлн рублей,
  • НДФЛ — 2,5 трлн рублей,
  • НДПИ — 2,6 трлн рублей.
При этом поступления по ненефтегазовым доходам за этот период снизились на 2,6 %. По НДС они сохраняются почти на уровне прошлого года — поступило 2,6 трлн рублей, что на 1,4 % меньше.

Страховых взносов собрали больше — поступило 4,56 трлн рублей — на 2 % больше, чем в прошлом году. Поступления НДФЛ выросли на 2,6% — 2,5 трлн рублей.

С учетом моратория на проведение проверок во втором квартале 2020 года, за первое полугодие их количество снизилось на 65%: с 4,9 тыс. до 1,7 тыс.

Сумма поступлений по контрольно-аналитической работе снизилась на 15 % — до 135 млрд рублей. При этом поступления по аналитической работе выросли на 4,5 % — до 64 млрд рублей. 48 % от них были уплачены вне рамок налоговых проверок — плательщики уточнились добровольно.
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Из-за эпидемии было приостановлено взыскание задолженности, что сказалось на ее росте на сумму более чем 300 млрд руб. Показатель соотношения долга и доходов незначительно вырос — с 6,1% на 1 января до 7,5% на 1 августа. "За счет этой меры удалось обеспечить почти полностью бесконфликтные отношения с налогоплательщиками в период активной фазы ограничений деловой активности. Приоритет был отдан мягким мерам урегулирования долга",— сообщил глава службы.

Урегулировать вопросы о предоставлении рассрочек и отсрочек помогли Долговые центры. Адресно взаимодействуя с налогоплательщиками, попавшими в сложную финансовую ситуацию, специалисты помогают им урегулировать задолженность и уплатить налоги по согласованному графику. С апреля 2019 года Долговые центры работают в девяти регионах: Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Приморском крае. Даниил Егоров сообщил, что после 1 октября 2020 года такие центры будут созданы еще в девяти субъектах РФ.

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