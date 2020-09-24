Малому бизнесу предлагают отдать 20 процентов наружной рекламы

Правительство предлагает установить минимальную долю рекламных конструкций, которыми представители малого и среднего бизнеса будут вправе владеть без проведения торгов.

Такой законопроект Госдума планируект рассмотреть в осеннюю сессию, пишет «Парламентская газета».



Предлагается установить минимальную долю мест в наружной рекламе для малого и среднего бизнеса в размере 20 процентов в течение календарного года по всем видам рекламных конструкций. Данная инициатива направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства. Сейчас малые и средние предприятия принимают участие в торгах на установку рекламных конструкций на равных с крупными предприятиями и, естественно, не могут с ними состязаться, полагают авторы законопроекта.



Законопроект обязывает организаторов торгов раскрывать информацию обо всех участниках торгов — таким образом, планируется повысить прозрачность в этой сфере. Также устанавливается единый порядок проведения торгов для малого и среднего бизнеса.