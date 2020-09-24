Налоговики выявили подпольную ферму и заставили хозяина коров зарегистрироваться и поставить ККТ

Налоговые органы оперативно реагируют на жалобы населения о неприменении продавцами при расчете кассового аппарата.

Так, по итогам проведенного УФНС по Томской области анализа информации, поступившей из внешних источников, установлено, что в одном из населенных пунктов находится ферма, где разводят животных, а реализуют молочные и мясные продукты собственного производства через находящийся вблизи магазин.

Деятельность осуществляется гражданином без государственной регистрации и использования ККТ.

В ходе контрольных мероприятий данная информация подтвердилась.

Возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации). Сведения о выявленных правонарушениях направлены в региональное Управление Роспотребнадзора.

Результатом проведенного комплекса мероприятий стало полное устранение выявленных правонарушений. Спустя сутки после проверки владельцем фермы официально зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство, а в магазине установлен кассовый аппарат, сообщает УФНС региона.