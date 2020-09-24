Деловой ритм в период выхода из кризиса нужно продолжить восстанавливать, считает Путин

Путин призвал продолжать в период выхода из коронакризиса восстанавливать деловой ритм, занятость, доходы людей.

Об этом он сказал на встрече с избранными главами регионов, которая проходит онлайн.

«Важно также продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей», — отметил глава государства.

По его словам, каждое из перечисленных направлений требует постоянного личного внимания глав регионов и предельной мобилизации.

По материалам «ТАСС».