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Деловой ритм в период выхода из кризиса нужно продолжить восстанавливать, считает Путин

Путин призвал продолжать в период выхода из коронакризиса восстанавливать деловой ритм, занятость, доходы людей.

Об этом он сказал на встрече с избранными главами регионов, которая проходит онлайн.

«Важно также продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей», — отметил глава государства.

По его словам, каждое из перечисленных направлений требует постоянного личного внимания глав регионов и предельной мобилизации.

По материалам «ТАСС».

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