В Москве рекомендовали ограничить контакты из-за роста числа заболевших

Жителям столицы рекомендовали ограничить контакты из-за коронавируса. За последние сутки было выявлено 1050 заболевших, впервые с 23 июня.

Рекомендации выдал московский оперштаб.

«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более одной тысячи вновь выявленных случаев. <...> Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», — заявили в оперштабе.

В оперативном штабе пояснили также, что тенденция роста числа заражений подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом.

«За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%», — сообщили в штабе, отметив в то же время, что в столице создан и готов к полноценному развертыванию «значительный резерв коечного фонда», все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, а большое число проводимых каждый день тестов помогает прерывать цепочку распространения вируса.

По материалам «РБК».