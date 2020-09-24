В Москве рекомендовали ограничить контакты из-за роста числа заболевших

Жителям столицы рекомендовали ограничить контакты из-за коронавируса. За последние сутки было выявлено 1050 заболевших, впервые с 23 июня.
Рекомендации выдал московский оперштаб.
«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более одной тысячи вновь выявленных случаев. <...> Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», — заявили в оперштабе.
В оперативном штабе пояснили также, что тенденция роста числа заражений подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом.
«За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%», — сообщили в штабе, отметив в то же время, что в столице создан и готов к полноценному развертыванию «значительный резерв коечного фонда», все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, а большое число проводимых каждый день тестов помогает прерывать цепочку распространения вируса.
По материалам «РБК».