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ЦУМ оштрафовали на миллион из-за нарушений масочного режима

ЦУМ получил штраф на миллион рублей за несоблюдение масочного режима. Всего столичным предприятиям торговли выписано более 15 тысяч ковидных штрафов.

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Москва-24».

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]», — сказал он. По его словам, предприятиям торговли Москвы было выписано уже более 15 тыс. штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемических требований.

Рангее он сообщал, что в Москве закрыли 43 магазина из-за несоблюдения масочного режима.

По материалам «ТАСС».

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