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В столице магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушение масочного режима

Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима.

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — сказал Немерюк.

Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.

По материалам канала оперштаба.

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