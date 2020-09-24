В столице магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушение масочного режима

Несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима.
Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — сказал Немерюк.
Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.
По материалам канала оперштаба.