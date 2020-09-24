В столице магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушение масочного режима

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kotobormot ок, то есть это нормально по вашему, что в Сбере заявку на к... У Сбербанка появится СберЗвук

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