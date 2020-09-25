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⚡⚡⚡ В Москве за сутки выявили 1560 новых заболевших

В Москве за последние сутки выявили 1560 новых заболевших. В целом по России прирост составил 7212 человек.

 25,7% выявленных не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 317 человек.

  • 224 новых случая зарегистрированы в Санкт-Петербурге,
  • 208 — в Московской области,
  • 187 — в Ростовской области,
  • 168 — в Нижегородской области,
  • 164 — в Воронежской области,
  • 146 — в Ставропольском крае,
  • 141 — в Ханты-Мансийском автономном округе.
  • 138 новых случая выявлено в Кемеровской области,
  • 137 — в Свердловской области,
  • 121 — в Ульяновской области,
  • 111 — в Самарской области,
  • 107 — в Саратовской области,
  • 105 — в Оренбургской области,
  • 102 — в Красноярском крае.

В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

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