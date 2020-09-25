⚡⚡⚡ В Москве за сутки выявили 1560 новых заболевших

В Москве за последние сутки выявили 1560 новых заболевших. В целом по России прирост составил 7212 человек.
25,7% выявленных не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 317 человек.
- 224 новых случая зарегистрированы в Санкт-Петербурге,
- 208 — в Московской области,
- 187 — в Ростовской области,
- 168 — в Нижегородской области,
- 164 — в Воронежской области,
- 146 — в Ставропольском крае,
- 141 — в Ханты-Мансийском автономном округе.
- 138 новых случая выявлено в Кемеровской области,
- 137 — в Свердловской области,
- 121 — в Ульяновской области,
- 111 — в Самарской области,
- 107 — в Саратовской области,
- 105 — в Оренбургской области,
- 102 — в Красноярском крае.
В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.