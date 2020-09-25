ЛДПР предлагает выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

ЛДПР разрабатывает законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.
По замыслу авторов проекта, продуктовый сертификат будет предоставляться на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Владелец сертификата сможет приобрести продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются торговой организации из бюджета.
Проектом предполагается утверждения перечня продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Нилов предложил, чтобы составлением такого перечня занялось правительство.