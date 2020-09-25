ФНС: Решение о создании ООО не требует нотариального удостоверения

Решение о создании ООО не требует нотариального удостоверения, дает пояснение ФНС на своем сайте.

Решение, принятое общим собранием участников хозяйственного общества, и состав участников, присутствовавших на очном голосовании, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом ООО либо решением общего собрания его участников, которое было принято единогласно. Например, нотариально заверяются решение об изменении наименования организации, адреса ее места нахождения, избрании директора и др.

Решение об учреждении (создании) общества с ограниченной ответственностью, которое принимается учредителем или учредителями, не подлежит нотариальному удостоверению. Учредители такого общества становятся его участниками только после внесения в ЕГРЮЛ записи о создании данного ООО.

ФНС России обращает внимание, что пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не применяется к решениям об учреждении (создании) общества с ограниченной ответственностью.