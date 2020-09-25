Из-за роста заразившихся вводить новые ограничения пока не будут

Вводить более серьезные ограничения в России из-за прироста больных коронавирусом не будут.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля, пишут «ТАСС».
«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, потребуются ли более серьезные ограничения в РФ из-за пандемии.
Он рассказал о готовности здравоохранения к росту заразившихся:
«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии», — отметил Песков.
По его мнению, увеличение количества заразившихся коронавирусом в РФ должно служить поводом для всех «быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких».