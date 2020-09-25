Собянин сказал, что штрафов за выход на улицу не будет

Мэр Москвы ответил на самые часто задаваемые вопросы по ситуации с коронавирусом и о мерах безопасности.

В общественных местах он призывает соблюдать масочный режим, а общественным транспортом пользоваться по-минимуму.

«Мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки», — отметил мэр Москвы.

Занятия физкультурой, прогулки — не ограничиваются, из дому выходить можно. Но — в общественных местах требуется соблюдение перчаточно-масочного режима.

Следовательно, за выход из дома штрафовать не будут. Только за отсутствие масок и перчаток.

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Переход на удаленку вечной помог существенно сократить поток пассажиров в общественном транспорте.

«Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня. Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30 процентов персонала», — добавил Собянин.

Также в Москве из резерва выводят дополнительные койки, проводится вакцинация медработников, проводятся исследования.

По материалам с официального сайта Собянина.