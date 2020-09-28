Льготную ипотеку 6,5% продлевают на 2021 год. А также снижают среднюю ставку по ипотеке

Среднюю ставку по ипотеке хотят снижать, на это в 2021 году выделяют 12 млрд рублей. Также хотят продолжить финансирование льготной ипотеки для приобретения жилья в новостройках.

Все это прописано в утвержденном правительством общенациональном плане по восстановлению экономики, пишут «Известия».

Согласно этому плану,в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей. Это почти в два с половиной раза больше, чем было заложено июньской версией национального плана, предусматривающей лишь 5 млрд на указанные цели.

Более того, в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020-го: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей.

При этом, «Семейную», «Дальневосточную» и «Сельскую» ипотеки финансировать будут меньше. В июньской версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 млрд.

Банкиры в целом относятся позитивно к льготной ипотеке, как к мере по восстановлению экономики, новым рабочим местам, поддержке застройщиков. Но при этом, предупреждают о рисках создания «кредитного пузыря», ситуации, когда заемщики не смогут исполнить взятые обязательства. По их мнению, каждый третий заемщик в стране находится в группе риска.