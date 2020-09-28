Из-за коронавируса россияне не торопятся покупать туры по России

Россияне боятся покупать туры по России из-за неопределенной ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Глубина продажи туров по России не превышает двух недель. Если год назад в конце сентября уже шли активные бронирования Нового года, то в этот раз операторы их ждут, в лучшем случае, только в декабре», — рассказала она.

По словам Тюриной, туристы сейчас преимущественно бронируют поездки на ближайшие выходные. Так, гостиницы в начале недели загружены на 35-40%, к концу — на 90-100%. Заранее перестали покупать и автобусные туры.

«Туристы и сами туроператоры боятся бронировать поездки задолго, учитывая опыт весны 2020 года, когда многие оплаченные туры зависли. Новогодних бронирований нет, и оживления спроса можно ждать, только когда появится ясность со второй волной коронавируса», — считает эксперт.

📌 Реклама

Она заметила, что дело именно в пандемии, а не деньгах, поскольку доступные туры по России есть. В то же время туроператоры фиксируют резкий спад спроса на многодневные поездки, как только появляется информация о росте случаев заболевания.

«Прибавляет оптимизма то, что летние туры у многих туроператоров продавались практически на уровне прошлого года — очевидно, что люди хотят путешествовать. Но в компаниях не уверены, смогут ли продержаться до декабря. Есть проблемы с отелями, они не хотят ждать, требуют оплаты квот, выставляя при этом не самые адекватные цены», — сказала эксперт.

Она также добавила, что у ряда турфирм из-за пандемии уменьшилось число постоянных клиентов — например, исчезли школьные группы, которые давали хорошие объемы. Сузилась и география поездок. Прием в Москве, например, практически не востребован, поскольку столицу воспринимают как эпицентр вируса.

«Турбизнес возлагает надежды на вторую программу кэшбека за туры по России, которая стартует в октябре. Анонсированные 20% возврата стоимости и уменьшение длительности тура до двух ночей могут сработать. Первая программа туроператорам точно помогла», — заключила Тюрина.