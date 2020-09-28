Утверждены новые правила оказания услуг для заведений общепита

Правительство утвердило новые правила оказания услуг общественного питания. Постановление от 21.09.2020 № 1515 официально опубликовано.

Ныне действующие правила действуют уже больше двадцати лет — с августа 1997 года. Они утратят силу с 1 января 2021 года, тогда же вступит в силу новый документ.

Новые правила мало отличаются от прежних, их просто сделали более современными. Теперь там прописана возможность отправки документов и кассовых чеков в электронном виде.

Обязанность заведениям общепита иметь книгу отзывов и предложений не отменяли.