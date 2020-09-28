Утвердили новые правила подсчета стажа для пособий и больничных

Утверждены новые Правила подсчета и подтверждения стажа для определения размеров пособий по нетрудоспособности и беременности и родам. Приказ Минтруда от 09.09.2020 № 585н опубликован 25 сентября и вступит в силу через десять дней после публикации.

Изменения потребовались из-за введения электронных трудовых книжек, поскольку в старых правилах, утвержденных еще в 2007 году Минэкономразвития, никаких электронных сведений не упоминается.

Минтруд решил не вносить изменения в действующий сейчас документ, а принять новый, хотя никаких существенных изменений в самих правилах нет. Только добавлены сведения о трудовой деятельности (это формы СТД-Р и СТД-ПФР), которые и подтверждают стаж с 2020 года у тех работников, которые отказались от ведения бумажных трудовых книжек.