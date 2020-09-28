Минфин утвердил новый стандарт бухучета для госсектора

Утвержден федеральный стандарт бухучета государственных финансов «Финансовые инструменты». Приказ Минфина от 30.06.2020 № 129н зарегистрирован и официально опубликован.

Новый ФСБУ устанавливает единые требования к бухучету активов и обязательств, возникающих при осуществлении операций с финансовыми активами, а также требования к информации об активах и обязательствах (финансовых результатах операций с ФИ), раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт не применяется в отношении финансовых активов и финансовых обязательств, возникающих по: операциям с производнымии финансовыми инструментами; операциям хеджирования; выплатам работникам учреждений средств на возвратной основе.

Документ используется при ведении бюджетного, бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2021 г., составлении их бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с отчетности 2021 г., за исключением отдельных положений, применяемых с 2023 г.