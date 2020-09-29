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Обязательный перевод пенсий на карты «Мир» отложат до конца года

Центробанк принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года.

Об этомсообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту „Мир“ и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала она.

Напомним, обязанность зачислять пенсии, социальные пособия и некоторые пособия по временной нетрудоспособности только на счет, привязанный к карте «МИР» установлена постановлением Правительства РФ «О национальной платежной системе» от 01.12.2018 № 1466.

С 01.07.2020 все поименованные в Постановлении № 1466 платежи следовало отправлять только на «МИР». Однако из-за коронавируса срок сдвинули на 1 октября. А теперь продлят до конца года

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