ФАС предложила создать единый сайт по продаже конфискованного имущества

Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного имущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте.

«Хотел бы сказать о том, что у нас по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество — конфискат это будет, лес или земля, или какое-то другое государственное имущество — продается по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это проплывает мимо казны», — посетовал глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Глава антимонопольного ведомства рассказал, что однажды ФАС завела дело, когда конфискованный автомобиль Lamborghini был продан за 100 тыс. рублей одному гражданину.

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«Мы подготовили в правительстве короткий законопроект, за конкуренцию, достаточно внести всего пять строк, и эти пять строк внести в эти 50 законодательных актов, установив очень простую вещь. Во-первых, все перевести в электронный формат — либо электронный конкурс, либо электронный аукцион. И на едином сайте любой гражданин, компания должны прочитать о продаже абсолютно любого имущества по любому законодательству», — уточнил глава ФАС. По его словам, такая мера позволит выручить больше средств от продажи госимущества.

Глава государства поддержал инициативу ФАС.

«В целом абсолютно правильно, и современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро, эффективно», — цитирует Путина ТАСС.