Путин сегодня обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом

Путин сегодня проведет совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит ситуацию с коронавирусом в нашей стране и в мире.

Об этом заявил его пресс-секретарь Песков. По его словам, «тема социального контракта будет профильным вопросом».

«Но, конечно, как всегда, прежде всего Путин обсудит текущие, актуальные вопросы. С большой долей уверенности могу предположить, что какой-то обмен по эпидемиологическим делам состоится», — сказал представитель Кремля.

Вчера вечером он обратился к гражданам из-за коронавируса:

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.

Президент отметил, что борьба с пандемией продолжается.

По материалам «ТАСС».