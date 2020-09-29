⚡ Внимание! Школьные каникулы будут с 5 по 18 октября: Собянин продлил их из-за ковида

Коронавирус подарил школьникам две недели осенних каникул. Собянин подписал указ об осенних каникулах в Москве.
«Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — говорится в указе, опубликованном на сайте мэрии.
При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.
«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте... Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — написал Собянин в своем блоге.