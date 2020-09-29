Сбербанк запустил сервис по расчету детских пособий, предлагающий карту «Мир»

Сбербанк сделал сервис, позволяющий рассчитать детские пособия. А еще получить карту «Мир», на которую эти пособия можно получить.

Сервис находится здесь.

Для расчета пособия нужно указать регион, возраст ребенка, и выбрать жизненную ситуацию из достаточно обширного перечня (можно выбрать несколько). Также можно указать, является ли ребенок сиротой или инвалидом.

Далее выдается результат:

Причем, каждое пособие можно получить только на карту «Мир». А также ее можно прямо там оформить.

Далее можно зайти в «Вопросы и ответы» и посмотреть, какие документы необходимы для получения пособий.

К примеру:

Также можно найти, куда и какие документы подавать.

Немного неудобно из-за отсутствие поисковика или алфавитного указателя, хотя там не так много информации, чтобы в ней потеряться. Все достаточно лаконично.

Также есть информация и по материнскому капиталу:

В общем, достаточно удобно.