Сбербанк запустил сервис по расчету детских пособий, предлагающий карту «Мир»

Сбербанк сделал сервис, позволяющий рассчитать детские пособия. А еще получить карту «Мир», на которую эти пособия можно получить.
Сервис находится здесь.
Для расчета пособия нужно указать регион, возраст ребенка, и выбрать жизненную ситуацию из достаточно обширного перечня (можно выбрать несколько). Также можно указать, является ли ребенок сиротой или инвалидом.
Далее выдается результат:
Причем, каждое пособие можно получить только на карту «Мир». А также ее можно прямо там оформить.
Далее можно зайти в «Вопросы и ответы» и посмотреть, какие документы необходимы для получения пособий.
К примеру:
Также можно найти, куда и какие документы подавать.
Немного неудобно из-за отсутствие поисковика или алфавитного указателя, хотя там не так много информации, чтобы в ней потеряться. Все достаточно лаконично.
Также есть информация и по материнскому капиталу:
В общем, достаточно удобно.