Гречка нынче не в моде. В магазинах скупают маски, перчатки, имбирь и лимон

За время пандемии коронавируса у россиян изменились потребительские приоритеты. Готовясь к возможной второй волне, они сметают с прилавков не гречку и макароны, как весной, а создают запасы средств индивидуальной защиты и активно покупают продукты для укрепления иммунитета.

«Платформа ОФД» проанализировала спрос граждан на самые популярные товары в сентябре: компания обрабатывала в день по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс страны. «Известия» ознакомились с результатами исследования.

Так, с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в России резко подскочило — на 37%, при этом средний чек снизился на 18%, до 87 рублей. Это произошло за счет того, что за раз люди приобретали несколько упаковок, уточнили в компании.

📌 Реклама

Продажи перчаток тоже увеличились — на 47%, а средний чек покупки снизился на 2%, до 102 рублей. Также граждане запасались имбирем и лимоном — число покупок выросло на 85% и 71% соответственно. При этом средний чек на имбирь увеличился на 2%, до 38 рублей, а на лимоны — снизился на 8%, до 47 рублей.

При продаже антисептиков специалисты компании не зафиксировали подобной динамики: число покупок снизилось на 17%, а средний чек уменьшился на 39%, составив 215 рублей.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сказала «Известиям», что повышение спроса на маски и перчатки может быть связано прежде всего с тем, что власти вновь начали вводить ограничительные меры. Например, в столице появились рекомендации для пожилых людей оставаться дома, а также для крупных компаний — перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Ситуация развивается на фоне того, что в стране стало ощутимо меньше ковид-диссидентов. Большинство уже поняли, что вирус может иметь серьезные последствия, многие с ним столкнулись сами либо увидели, как болеют люди из их окружения. Это напугало россиян, отметила эксперт.