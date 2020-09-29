Какие ошибки допускают работодатели при передаче реестров в ФСС по пилотному проекту

Страхователи допускают ошибки при составлении электронных реестров или при формировании пакетов документов на бумажном носителе.

В ФСС назвали наиболее частые ошибки:

— предоставление неполного комплекта документов для назначения пособий;

— неверные банковские реквизиты или адрес доставки почтового перевода застрахованному лицу;

— изменение страхового стажа в разных листках нетрудоспособности при одном страховом случае (страховой стаж указывается на начало страхового случая и действует весь период случая);

— неверное указание периода оплаты за счет средств ФСС;

— отсутствие условий исчисления пособий (например, при инвалидности застрахованного, при наступлении страхового случая после увольнения и т.д.), которые влияют на размер пособия;

— неверное указание количества календарных дней в расчетном периоде для исчисления пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.