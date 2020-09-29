⚡ Ковидные доплаты медикам продлевают на октябрь. Самое главное из совещания Путина и правительства

Путин проводит совещание с членами правительства по повестке дня и по коронавирусу. Выплаты медикам проделвают на октябрь.

Первая выступила Голикова:

Основными причинами заболевания коронавирусом в РФ являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза.

Свободный коечный фонд для коронавирусных больных в РФ составляет 31%.

«Маски, социальная дистанция, изоляция — безусловно все это людям надоело и я прекрасно их понимаю», — сказал Путин.

Задача профессионального сообщества — этично и аккуратно, но при этом настойчиво объяснять людям об опасности заболевания.

Выплаты медикам и соцработникам президент предлагает продлить и на октябрь.

Также Путин указал, что кроме ковида есть и другие проблемы — с гриппом, ОРВИ и так далее.

Посмле доклада главы Минздрава Путин поручил организовать информационную кампанию для объяснения населению разницы между разрабатываемыми вакцинами от коронавируса после их регистрации.