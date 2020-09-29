⚡ Ковидные доплаты медикам продлевают на октябрь. Самое главное из совещания Путина и правительства

Путин проводит совещание с членами правительства по повестке дня и по коронавирусу. Выплаты медикам проделвают на октябрь.
Первая выступила Голикова:
- Основными причинами заболевания коронавирусом в РФ являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.
- Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза.
- Свободный коечный фонд для коронавирусных больных в РФ составляет 31%.
«Маски, социальная дистанция, изоляция — безусловно все это людям надоело и я прекрасно их понимаю», — сказал Путин.
Задача профессионального сообщества — этично и аккуратно, но при этом настойчиво объяснять людям об опасности заболевания.
Выплаты медикам и соцработникам президент предлагает продлить и на октябрь.
Также Путин указал, что кроме ковида есть и другие проблемы — с гриппом, ОРВИ и так далее.
Посмле доклада главы Минздрава Путин поручил организовать информационную кампанию для объяснения населению разницы между разрабатываемыми вакцинами от коронавируса после их регистрации.