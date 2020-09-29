Домохозяйкам ежемесячных пособий не будет. Депутаты отклонили проект ЛДПР

Госдума отклонила законопроект депутатов фракции ЛДПР о ежемесячных выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке.

Пособие предлагалось выплачивать в размере 1 МРОТ и только если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как указали в правительстве давая отрицательный отзыв, предлагаемое применение МРОТ не соответствует законодательству. Эта величина «может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования».

Документом также не определены источники финансирования, что является нарушением требований Бюджетного кодекса.