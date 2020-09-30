Хотят сократить срок запрета на ведение бизнеса для ИП-банкротов

В закон «О несостоятельности (банкротстве)» хотят внести изменения в части либерализации срока, в течении которого гражданину, признанному несостоятельным, запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность.

Соответствующий законопроект № 1027487-7 внесен в Госдуму.

Сейчас ИП, признанный банкротом, не может снова стать ИП или занимать должности в органах управления юрлица, иным образом участвовать в управлении юрлицом в течение 5 лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве.

При этом в случае банкротства юрлица в отношении директора и учредителя каких-либо запретов на дальнейшее осуществление предпринимательской деятельности не установлено.

Это ставит в невыгодное положение индивидуальное предпринимательство как форму осуществления предпринимательской деятельности, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предусматривается сокращение срока, в течение которого ИП, признанному банкротом, запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность до 3 лет.