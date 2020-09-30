Корпоративы не проводить, руки мыть, на рабочем месте не есть. А еще — пятидневный запас антисептиков

Роспотребнадзор рекомендует работодателям не устраивать корпоративы в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Ведомство выпустило рекомендации для работодателей, документ прикреплен во вложении.

В частности, у работодателя должен быть пятидневный запас салфеток и антисептиков, работников по возможности рекомендуют разделить по разным кабинетам и этажам. Измерять температуру сотрудников, если болеют — контроль соблюдения самоизоляции.

Любые массовые и корпоративные мероприятия на период эпиднеблагополучия рекомендовано не проводить.

На рабочем месте есть по-прежнему нельзя, должна быть или столовая или отдельное помещение с раковиной.

И, конечно же, ношение масок.