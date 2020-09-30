В Госдуме обсудят возможность продления кредитных каникул

Сегодня последний день приема заявок на предоставление кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от коронавируса. А в Госдуме будут обсуждать возможность их продления.

Об этом заявил депутат Аксаков, глава комитета по финансовому рынку.

«Я бы считал, что в любом случае даже выходить если из этой ситуации пандемической, то надо было бы поэтапно, не резко. В том числе погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без напряга, без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений», — заключил депутат.

Возможность кредитных каникул есть как и физлиц (в том числе в статусе ИП), так и у организаций малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей при падении ежемесячных доходов более, чем на 30%.

По материалам «РИА Новости».