ЦБ хочет заняться продвижением Системы быстрых платежей. Только 14% россиян ею пользуются

ЦБ выяснил, что за последние полгода через СБП переводили средства только 14% россиян. Регулятор озаботился рекламным продвижением системы.
Согласно результатам исследования, проведенного НАФИ, большинство россиян очень плохо осведомлены о системе быстрых платежей и ее возможностях.
- 35% о ней ничего не знают;
- 47% что-то такое члышали;
- 18% уверенно знают, что это такое;
- 14% осуществляют через СБП платежи.
«Безусловно, в дальнейшем мы планируем работать не только над развитием системы и ее сервисов, но и повышать информированность населения о возможностях СБП. Так, в сентябре НСПК (национальная система платежных карт) запустила федеральную рекламную кампании по продвижению Системы быстрых платежей. Эта работа будет продолжаться и далее», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Регулятор отметил, что СБП была запущена в январе 2019 года, и с момента запуска сервиса ЦБ был сосредоточен на выстраивании выгодной для граждан тарифной политики, развитии сервисов и подключении банков.
«По нашему мнению, нам удалось справиться с этими задачами. Сегодня система позволяет переводить до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно, что абсолютно беспрецедентно на платежном рынке России. Воспользоваться базовыми сервисами системы могут клиенты уже 169 банков», — указал регулятор.
По материалам «ТАСС».