Россияне просрочили долги на сумму более 1 трлн рублей

По данным ЦБ, просроченная более, чем на 90 дней задолженность россиян перед банками превысила 1 трлн рублей.

Этот показатель (1,007 трлн) на 22% больше, чем в сентябре 2019 года, и на 5,3% больше, чем в августе.

В последний раз долги россиян превышали 1 трлн руб. в 2016 году.

Доля просрочки в общем объеме задолженности физлиц на 1 сентября составила 5,4% против 5% годом ранее и 5,2% в предыдущем месяце. На конец ноября 2016 года доля просроченных долгов составляла 9,7% от всего объема ссуд.

По материалам «ТАСС».