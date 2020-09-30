Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами. Онлайн-курс

Бухгалтерский бизнес не может существовать без клиентов. Вот только клиенты бывают самые разные. Одни всем довольны, без претензий. Другие — звонят каждую минуту, и вечно недовольны. Как тут быть?
Приглашаем записаться на онлайн курс «Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами».
На этом курсе вы получите:
- понимание, как соблюдать свои интересы и не перегружаться чрезмерной ответственностью;
- регламенты работы;
- рекомендации устных и письменных договоренностей;
- маркетинговые стратегии.
Спикер — Андрей Жильцов, эксперт по налогам и учету. Руководитель компании «Мультибухгалтер».
Четких временных рамок по прохождению курса не будет. Вы сами выстраиваете процесс обучения, как вам удобно.
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