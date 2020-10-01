Тарифы страховых взносов по травматизму в 2021 году останутся на прежнем уровне

В 2021 году страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний останутся на прежнем уровне.

Законопроект № 1027747-7, внесенный в Госдуму правительством, устанавливает, что эти взносы уплачиваться в 2021 году по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

По прежнему будет 32 страховых тарифа, от 0,2 до 8,5%, в зависимости от видов экономической деятельности, распределенных по классам профессионального риска.

Действующие льготы по выплатам инвалидам сохраняются.

Ставки взносов по НС и ПЗ не меняются уже много лет. Зависят они от класса профессионального риска, который, в свою очередь, зависит от видов деятельности по ОКВЭД.