Социальные сети Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию

Социальные сети Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов от российских властей. Отсрочку дали только сервисам бронирования авиабилетов.

Это следует из нового Общенационального плана действий, о восстановлении занятости, доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений. В нем указанную отсрочку предлагается ввести только для серверов, на которых хранятся персональные данные граждан страны, и другой инфраструктуры, входящих в комплекс автоматизированной информационной системы обеспечения воздушных перевозок (АИС ОВП), то есть на системы бронирования авиабилетов.

📌 Реклама

Требование закона «О персональных данных» о хранении данных только на территории России вступило в силу еще 1 сентября 2015 года. Однако указанным социальным сетям давалась отсрочка до начала 2020 года. Впоследствии их оштрафовали за несоблюдение российского законодательства на суммы по 4 млн рублей, блокировать не стали.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, нарушившим требование закона «О персональных данных», но, чтобы заблокировать кого-то, как это было с LinkedIn в 2016 году, нужно «политическое решение».

«Вряд ли после истории с Telegram, которая показала, что заблокировать полностью сервис на территории России не получится, кто-то сейчас решится на такое», — указал Казарян.